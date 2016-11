"Miks paluvad lennufirmad lülitada lennu ajaks telefoni välja või panna lennurežiimi? Kas see tõesti mõjutab lendu?" küsib Redditi rubriigis "Selgita nagu oleksin viieaastane" Enriquejmercado.

"Lennukites kasutati tehnoloogiat, mida mõjutasid kindlad raadiolained, mida mobiiltelefon võis tekitada," selgitab EmberMelodica. "Enam pole see teema, aga lennuliinidel läheb väga kaua aega, et muuta mõnd oma reeglitest. Turvakaalutlused ja tühi-tähi."

"Sest mitte kõigi mobiiltelefonisignaalide puhul pole tõestatud, et need ei mõjuta kuidagi lennukeid," leiab Chirimorin. "Selle tõestamine nõuaks palju aega ja raha, nii et nad lihtsalt ei vaevu. Kõige tõenäolisemalt ei mõjuta need signaalid lennukit üldse, aga lennufirmad ei taha riskida pisimagi võimalusega, et need mingil moel lennukile mõjuvad."

"See ei tee midagi, sa ei saa oma igeriku telefonisignaaliga lennukit alla kukutada või selle elektroonikat rikkuda," on kindel Hommikupäikeseõlu. "Reegel on suuremalt jaolt selleks, et sa ei käiks kuus tundi oma totra lobaga kogu salongile närvidele."