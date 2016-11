Kui su nutitelefoni aku kestvus on viimasel ajal tundunud kuidagi eriliselt vilets, siis on aeg teha natuke puhastamist, märgib Mental Floss. Androidi kasutajad on kinnitanud, et pärast Facebooki rakenduse kustutamist kestis aku 20% kauem.

Selle äpi isu energia järgi pole iseenesest midagi uut. IPhone'i kasutajad on juba aastaid kaevanud selle üle, kuidas FB akut kurnab – osalt tänu FB pidevale asukoha jälgimisele ja taustavärskendustele.

FB-l on olnud varemgi muresid ka oma äpi Androidi versiooniga. Mullu julgustas Facebooki tootejuht Chris Cox oma meeskonda kasutama just Androidi telefone, et nad ise otse probleeme ja hädasid näeksid. Aga see taktika polnud ilmselt asjade kordasaamiseks piisav ja Androidi kasutajad on silmitsi samade muredega kui iPhone'ide fännid. Tehnikablogijad ja ajakirjanikud, kes on oma Androidist selle rakenduse eemaldanud, on kohe märganud oma loiu aku elavnemist ja märkimisväärselt pikemat kestvust.