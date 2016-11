Tee oma reisikava vastavalt huvidele, mitte turistilõksudele. Guugeldades ja esimesi vasteid avades on ju eriti lihtne leida, millised on kõige populaarsemad turistilõksud. Tee aga põhjalikumat uurimistööd ja leia need erilised mitte nii turistikad kohad ning naudid kõike palju enam! Pealegi on mitteturistikad kohad tavaliselt odavamad.

Uuri, millised on kohalikud petuskeemid. Infot saad internetist – reisifoorumid on täis sellekohaseid teemasid.

Väldi söögikohti, millel on tekstid inglise keeles. Ilmselgelt on need kohad suunatud välismaalastele ja võib ainult eeldada, et kõik on liiga kallis.