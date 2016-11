Daily Mail annab mõned kavalad nipid, kuidas leiaksid parima hinnaga lennupileti ja millal võiks piletid ära broneerida.

Kui sinu reisigraafik on fikseeritud, siis on soovitav lend ära broneerida vähemalt 21 päeva enne. Et leida parimaid pakkumisi, on aga soovitav tellida superhinnad e-mailile. Käies korduvalt sama lendu vaatamas, mine veebilehele incognito – nii väldid seda, et veebileht näitab sulle kõrgemaid hindu kui need tegelikult on.

Ka reisile mineku päev on oluline – näiteks laupäeval lennata on odavam kui seda teha reedel või pühapäeval. Reegel kehtib eelkõige siselendude ja Euroopa-siseste lendude puhul. Ka teisipäeval ja kolmapäeval lendamine on üldiselt odavam kui esmaspäeval ja neljapäeval.