Itaalias Pisa linnas asuv Pisa torn on kuulus tänu sellele, et seisab üsnagi viltu. Aga see pole tegelikult kõige viltusem torn!

Kui Pisa torn on 3,9 kraadi viltu, siis Türgis asuv Harput Ulu mošee minaret on viltu 6,8 kraadi, kirjutab Lonely Planet.

Minaret on viltu ilmselt seetõttu, et sai kannatada maavärinas.

