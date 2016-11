Kellele ei meeldiks Ameerika autod, nende silmapaistev välimus ning võimas mootor? Ausalt öeldes on mul alati olnud üheaegselt nõrkus nii suurte autode kui ka pisikeste masinate vastu ning pigem jätavad külmaks sellised keskklassi keskmise mõõduga sõidukid. Need on lihtsalt igavad. Dodge RAM 1500 Sport Crew Cab ei ole igav.

See suhteliselt hiiglasemõõtu kastikas ei ole kuskilt otsast igav! Kohe esimene tore uudis on, et auto mootorit saab distantsilt käivitada – ümberolevad lapsed ristivad selle nähtuse peale auto kohe hiigel-Kittiks. On Kitti tunne natuke küll, kui vajutad nuppu, auto teeb prõmm! ning juba ta käibki.

Juba esimestel meetritel tunned, kuidas 291 kW võimsusega 5,7-liitrine mootor lausa kisub seda suurt masinat edasi ning hiiglasele ei ole mingi probleem kiirendada alla 7 sekundiga saja kilomeetrini tunnis.