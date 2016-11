Nagu hiljem selgus, olid Ida-Virumaalt riigikokku valitud Repinski ja Kotka ilmselt juba toona paar. Tänane Eesti Ekspress kinnitab , et tegu on elukaaslastega ja Kotka aitab Repinskit ka tolle talu tegemistes: Konju mõisa talu tegeleb kitsekasvatuse ja kitsepiimatoodetega. Väidetavalt on tegu Eesti suurima kitsetaluga üldse. Ekspress aga seab väite kahtluse alla, lisaks tuuakse välja, et täna maaeluministriks kinnitatava Repinski talus pannakse purki hoopiski Hollandi kitsejuustu.

"Näidustused: üldised ja konkreetsed - seksuaalse potentsi suurendamine," kiidetakse retseptis.

undefined (Kuvatõmmis / piim24.eu)

Sisuliselt tuleb mehepullijõu tõstmiseks süüa päevas klaasitäis Kreeka pähkleid ja juua peale kaks klaasi kitsepiima. Märgatava mõju saavutamiseks on kitsepiima vaja juua regulaarselt ja vähemalt üks kruus päevas, märgitakse samas. "Intiimse" kuur peaks kestma ühe kuu.

Woman.ru kirjutas tänavu kevadel, et seksuoloogid on avastanud ohutu ja efektiivse vahendi meeste potentsi tõstmiseks. Nimelt on tavalised mandlid regulaarse tarbimise puhul võimelised suurendama meestel seksuaalseid ihasid ja täiustama intiimseid võimalusi, vahendas Õhtuleht toona Eesti Naist. Hiina spetsialistide uuringud on näidanud, et mandlid sisaldavad suures koguses erilisi aminohappeid arginiine, mis potentsile ainult head teevad. Viimaks, aga mitte viimasena: arginiinirikkad on ka Kreeka pähklid. Nii võime Repinski vahendatud retsepti vähemalt pähklite osas ehk isegi tõe pähe võtta. Ehkki mandlid näivad olevat efektiivsemad, miks muidu just need uudisloos esile on toodud.

Kui aga otsime kodumaisest meediaruumist põgusat kinnitust kitsepiima potentsi tõstvale mõjule, siis leiame täpselt kolm eestikeelset artiklit, kus väidetakse, et just see jook mehe pulliks teeb. Üks artiklitest on ilmunud Põhjarannikus ja selle allikaks on Martin Repinski. Teine ripub tema Konju mõisa talu kodulehel ja kolmas aegunud kujundusega saidil laat.ee. Viimasel toodud kontaktid kuuluvad samuti Repinskile.