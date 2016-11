Tõeliselt stiilitu, aga eks häda ajab härjagi kaevu ja jõud karu mesipuusse: ÕL Mehele koperdas reklaami otsa, mis pakub õllekõhtu kokkupressivat korsetilaadset asjandust meestele.

"The Slimming Body Vesti" looja Peter leiutas toote Facebooki lehe andmetel selle "12 inseneride loodud spandeksstruktuuriga" korseti 2010. aastal. Pärast seda, kui loendamatud dieedid ja jõusaalis veedetud tunnid mitte mingeid tulemusi ei andnud ja õllekõhuke mitte kuidagi kaduda ei tahtnud. Tema leiutis toetab väidetavalt ka selga ja üleüldse teeb ümarast vorstikesest paugupealt vormis mehe.

Toote koduleht väidab, et seda on müüdud peaaegu miljon eksemplari. Ehtameerikalikult tiksub kodulehel kell, mis loeb allahindluse lõpuni jäänud minuteid ja ka väidetakse, et kindlasti tuleb kiirustada, kuna vaid mõned vestid on järel.

Treenerid ja toitumisspetsialistid ilmselt ei soovitaks võtta puhta kullana mehe lugu toote loomiseni jõudmisest. Pigem võiks ikkagi proovida vana head mõistliku toitumise ja liigutamise nippi.

Aga kui sul, hea mees, on vaja jõulupeol naiskolleegile muljet avaldada, siis kiirusta: VAID MÕNED ON JÄREL JA VAID 08:58 MINUTI JOOKSUL SAAD SEDA OSTA SOODUSHINNAGA 19.99 USD!