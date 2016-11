Meisterdaja freesis tasapisi ja erinevaid freese kasutades messinglati sisse foto jaoks soone. Kogemus ja tööriist ei andnud kuigi head tulemust: soon pidanuks olema nurga all ja ilmselt oleks ühtlasema tulemuse saanud mõne fikseerituma tööriistaga.

Lõpuks otsustas mees käia fotoaluse kergelt freesiga üle, andmaks sellele merelaineefekti. Üht-teist ütleb tema töömeheoskuste kohta ka see, et poole töö pealt otsustas ta fikseerida messingi alusele teibiga, kindaid ega prille ta ei kasutanud ja liivapaberit tal kodus polnud.

Ei teostus ega tulemus ole väga kiita. Redditis on tegija kallal nokitud, et ilmselt oleks Dremel isegi valmis maksma, et ta oma postituse maha võtaks. Erinevalt puidust ei sobi ka see lainetav efekt metallile kuigi hästi. Aga tunnustatud on tegija pealehakkamist ja ÕL Mehele annab kindlasti stiilipunktid idee ning materjali valiku eest.