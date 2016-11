Okei, me saame kõik aru, et autod on keerulised ja tehniliselt kõrgetasemelised masinad ja nende tootjad peavad müügist kasu ka saama, märgib Dirty Wheel.

Mõnikord on auto hinnaks seepärast 30 000 eurot. Aga mõnikord ka 36 miljonit! Pagan võtaks, on see täisvarustuses kosmosesüstik või lihtsalt maine transpordivahend, mis viib sind punktist A punkti B?

Allolevas Hindered Thoughtsi videos on välja toodud kümme sellist niivõrd kallist autot, et enamik meist ei suudaks sellist osa isegi siis, kui müüksime maha kõik oma kehaorganid.

"Vaata videot ja ära muretse," märgib Dirty Wheel lõpetuseks. "Sa pole vaene, need lihtsalt ongi nii kallid."