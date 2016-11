Väsinud juht roolis on sama ohtlik kui roolijoodik või roolimobiilik. Euroopa liiklusstatistika näitab, et iga kuues liiklusõnnetus on osaliselt põhjustatud väsimusest ning tapab aastas kuni 4000 inimest. Videost saad teada, kuidas väsimuse esimesi märke ära tunda ning mida teha, kui roolis uniseks kipud jääma.

Loomulikult on kõige õigem välja magamata olekus rooli üldse mitte istuda. Kui uimasus ja uni pikal sõidul kimbutama hakkavad, tuleb otsustavalt tegutseda. Lihtne reegel on teha pika sõidu ajal regulaarselt pause, parkida auto ning pühendada 10-15 minutit aktiivsele puhkamisele.

Pausi ajal võib jalutada, võimelda, juua vett, teed või kohvi; kasvõi laulda või lumesõda mängida. Oluline on anda ajule puhkust ning kehale tegevust, et rooli istudes suudaksid jälle keskenduda kõige tähtsamale – teel toimuvale ja auto juhtumisele.