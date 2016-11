Tootjainfo: "vesi, odralinnased, humalad, pärm". No mis info see nüüd ka ...

Ja noh nime osas oleks võinud ausalt öeldes pisut pingutada ja muud välja mõelda. Õllenaudil on ju samanimeline ametlik õlu olemas. See, et Wassalemma varasem piloot sama nime kandis, pole päris hea argument. Tõsi küll, silmas peetakse erinevaid punakuubi.

Väike lihtne pudel, sildil sõdur. Kollane hõre vaht täidab 2/3 klaasist, kuid pole kuigi püsiv. Õlle värvus - kirkalt tume oranžikaspunane. Aroom on mõrkjas, kadakaselt torkiv ja karge.

Esmamekk on kergepoolse kehaga ja krapsakalt mõrkjas. Keskmaitse on mõnusalt tasakaalus, kuid samas jõuliselt mõrkjas-magus. Kõvasti kadakat ja kõvasti mett ja mesilasvaha - huvitava tajuhäire tekitab see kerge keha ja võimas maitse ühekorraga. Lõppmaitse on hapukas-mõrkjas, õunane, ahjuõunane ... paradiisiõunane. Järelmekk on mõrkjas-vürtsikas, magusaka taustaga, kauakestev ja kosutav.