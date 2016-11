"Eelmäng võimaldab inimesel olla nõutud, ihaldatud ja tahetud. Ka võimaldab see inimesel ihaldada, tahta ja vajada oma partnerit. Seda kutsutakse seksi kõige "seksikamaks" osaks," selgitab seksuoloog ja seksuaalhariduse õpetaja Lisa Hochberger. "Eelmäng väljendab seksi stsenaariumis seda osa, kus partnerid rahuldavad teineteist. Õpivad, mis tundub hea, suurepärane ja isegi eufooriline ja mis mitte. See on see osa seksuaalsest kogemusest, mis laseb partneritel kasvada teineteisele lähemale ja ühenduda füüsiliselt ja emotsionaalsel tasemel."

Sel terve seksuaalelu ühel olulisemal osal pole mingit pistmist pooside või tehnikatega, märgib Ask Men . Seda ei mõjuta kuidagi ka sinu varustuse suurus. Vaid hoopiski see, kui palju aega, energiat ja tähelepanu oled sa valmis naisele ja tema vajadustele pühendama. Teisisõnu: kui palju sa näed vaeva, et teda eelmänguga üles soojendada.

"Erinevalt meestest võivad naiste suguelundid reageerida paljudele stiimulitele. Naine võib olla libestunud, tema suguelundid paisunud ja tupp veninud, aga siiski öelda sulle, et ta pole erutunud. Ja vastupidi, ta ei pruugi olla libestunud, kuid võib siiski sulle teatada, et ta on valmis pihta hakkama. Paljudel kordadel mees eksib, kui arvab, et naine on seksiks valmis, kuna tema tupp on libestunud. Asi lihtsalt pole selles. Paljude naiste jaoks on seksuaalse kogemuse lemmikosa selle ettevalmistamine."

Olemaks kindel, et annad temakesele parima võimaliku kogemuse, on oluline teada, millised käigus töötavad ja missugused on nii sinu kui tema jaoks ajaraiskamine. Järgnevalt valgustavad spetsialistid seda, mida naised eelmängu juures vihkavad.

1. See ei kesta piisavalt kaua.

Kuna naised on oma kireasjades keerukamad ja enamasti on neil ka keerukam lõpuni jõuda, siis võid sa eelmängu puhul tüdida, frustreeruda või lihtsalt kannatamatuks muutuda. Hochberger selgitab, et just see on aeg, mil peaksid jalad maha suruma, käised üles käärima ja mitte protsessiga kiirustada. "Kui tahad, et te seksuaalsed kogemused kestaksid kauem, siis on eelmängu laiendamine vägagi abiks. Mõnede naiste puhul võib vahekorraga kiirustamine tähendada pikemat aega orgasmi saavutamiseks," märgib ta. "Eelmäng on miski, mida peaks nautima pikema aja jooksul, et mõlemad osalejad saaksid üles kütta oma erutust ja kirge. See on hea tehnika mehe jaoks, kelle partneril läheb lõpuni jõudmiseks rohkem aega."

2. Sa unustad väikesed asjad.

Temakese jalgevahe limpsimine pikema aja jooksul on kindlasti paras trenn ja muidugi asi, mida ta hindab. Aga on ka teisi viise eelmänguks, selliseid, mis hõlmavad kõiki teie suhte osi, nii magamistoas kui väljaspool seda. "Eelmäng võib olla ka käe hoidmine õhtusöögi ajal, partnerile silmavaatamine ja tema kõrvalestade suudlemine. Paljud inimesed ei adu, mis kõik võib eelmänguks olla," märgib Hochberger. "Kehal on hulk erogeenseid tsoone ja naise jaoks pole miski seksikam kui see, et partner hellitab, suudleb ja puudutab neid kohti. Ära põruta kohe tähtede poole, vaid pea meeles, et tasa sõuad, kaugele jõuad."

(VIDA PRESS)

3. Sa tahad vaid linnukest oma tehtud tööde nimekirja.

Mõlema soo puhul on üks suuremaid väärarusaamu see, et seksi nähakse etapilisena. Aga nagu sa oled ilmselt elus muudegi asjade puhul juba teada saanud – seks ei käi alati kindlas järjekorras. "Naised, nagu mehedki, kalduvad nägema seksi etappidena: eelmäng, seks ja järelmäng. See aitab seksi lahterdada. Aga selle asemel peaks seksi vaataam kui üht sündmust, mis sisaldab palju käitumise tüüpe," ütleb seksuaalhariduse õpetaja ja seksuaalnõustaja Kelly J. Connell. "On okei jätta vahekord pooleli ja tulla tagasi näpuka tegemise, suuseksi või mille iganes juurde, mis on paari jaoks nauditav."

4. Sa ei suhtle.

Kui sina ei suuda ta mõtteid lugeda, siis ei suuda ka tema sinu mõtteid lugeda. See ei kehti ainult siis, kui sa eeldad, et ta on sinu peale pahane, kuna unustasid prügi välja viia, vaid ka seksi puhul. Teid ühendab, lähendab ja erutab märksa enam see, kui jagate selgitusi ja juhite teineteist läbi oma naudingutsoonide. Liialt eeldada ei maksa. "Kui naine on libestunud, ei tähenda see veel, et ta on seksiks valmis ja kui ta libestunud pole, siis ei tähenda see veel, et ta pole valmis," selgitab Hochberger veelkord. Suhtle.

5. Sa ei õpi aja jooksul.

Kui olete olnud suhtes pikka aega, siis oled sa olnud sunnitud õppima oma partneri kohta kindlaid asju: kuidas ta kohvi joob, mismoodi õhtul magama jääb, mis talle väga närvidele käib ja millised žestid teda õnnelikuks muudavad. Sama haritust peaksid rakendama ka seksi puhul. Kui sa eelmängu ajal teed järjest ja järjest samu asju, kuigi need ei tööta, siis on aeg õppida ja improviseerida. "Mehed kohtlevad kliitorit sageli nagu plekki paberil ning kasutavad oma sõrme nagu kustutuskummi, et seda maha hõõruda," räägib Connell. "Nii võib eelmäng tunduda igavikupikkusena. Julgusta oma naist sulle rääkima ja näitama, kuidas talle puudutamine ja erutamine meeldib ning ole tähelepanelik."

6. Sa ei kasuta oma peenist ja sõrmi efektiivselt.