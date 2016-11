Facebooki lehekülg Do It Yourself jagab piltõpetust, kuidas saada üle tennisetalda tekkinud augu probleemist, tehes vanast autorehvist terve uue täistalla.

Kes kunagi vana rehvi kasvõi naljaviluks lõigata püüdnud, võtab seda projekti ja nende piltide ehtsust kerge skepsisega. Sest esiteks on kumm ülimalt vintske, selle sees traadid ja lõigatud rehvitükki peaks kumera kuju lapikukssaamiseks ilmselt kuude kaupa vajutise all hoidma. Ning üleüldse on märksa lihtsam minna poodi ja osta uus paar käimasid.

Kuid vaadakem tähelepanelikult: projekti autor mitte ei lõika rehvist täit tükki, vaid nülib kipsinoa abil maha selle pealmise kihi. Nii võib põhimõtteliselt tõesti "asjast asja saada".

Meie kliimas võiks näidatud meetodit kasutada näiteks selleks, et teha viltidele või viiskudele naelrehvist libisemiskindlad tallad. Igatahes taaskasutus missugune.

Kuidas kipsinoa, lõiketangide ja liimi abil rehvist kingatalda teha, vaata juuresolevast galeriist.