Ei ole mõistlik tiheda põõsastiku kallale kohe žiletiga minna: esmalt on mõistlik karvad kääride või trimmijaga lühemaks lõigata.

3. OLE PUHAS – JA KUUM.

Kõige parem on kehakarvu pügada peale duši all käimist. Niiske ja pehme naha puhul on protsess sujuvam ja mitte nii kraapiv. Ka ei tohiks kasutada suvalist seepi, vaid su nahk vajab raseerimisgeeli, mis on märksa niisutavam.

4. RASEERI ÕIGETPIDI.

Ära raseeri kubet vastukarva – nii ärritad rohkem nahka, osad tüükad jäävad alles ja meetod pole hea ka sissekasvanud karvade pärast.

5. EKSTRA ETTEVAATUST MUNANDITEGA.

Pole just üllatus, et see voldikeste ja kurvidega piirkond erilist ettevaatlikkust nõuab. Ja kuna neis pesitseb palju baktereid, siis võib ka pisem sisselõige põhjustada põletikulise haava. Tõmba raseerides vaba käega nahk pingule ja paremaks ülevaateks kasuta peeglit ning head valgustust.

6. SISSELÕIKED PUHASTA ÄRA.

Isegi kui sa oled väga ettevaatlik, on väga lihtne saada pisikesi täkkeid. Kui žilett ka libastub, siis ära paanitse. Puhasta haav sooja vee ja seebi või alkoholiga. Suurema haava peal hoia verevoolu peatamiseks 10-15 minuti jooksul tualettpaberi tükki.

7. TÖÖLE PANE PUNKT NIISUTAJAGA.