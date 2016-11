Väga tihti mõtleme, et miks tundub silmside meile raske, kuid nüüd on teadlased ka sellele põhjenduse leidnud.

Tihti leiame, et kohvi tellides ei ole silmkontakt meie jaoks midagi ületamatut, vahendab Glamour. Küll aga võib asi teistpidiseks muutuda, kui läbida tuleb mõni keerukam ja tähtsam kohtumine. Eriti peame me silmsidet vajalikuks, sest oleme teadlikud, et tihti näitab see meie huvitatust vestluskaaslase kuulamisel ja usaldust näiteks töövestluse ajal.

Kyoto Ülikooli teadlased tegid katse, kus palusid 26 katsealusel kokku panna pusle, samal ajal ees olevale portreele silma vaadates. Kui lihtsamate puslega said uuritavad hakkama, siis keerukamad pusled viisid uuritavad endast välja.

Teadlasete sõnul tekitab teisele inimesele tähtsa vestluse ajal silma vaatamine meis probleeme, kuna meie aju saab nii ülekoormuse. Nimelt töötab vestluse ajal meie aju topelt, kui soovime hoida teadlikult alati silmsidet, kuid mõelda samal ajal ka sellele, mida vestluskaaslasele öelda soovime.