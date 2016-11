Tihtipeale peame tööelus müüma enda ideid ja vaateid neile, kellel on meiega eriarvamused.

Jää viisakaks.

On juba vanaks reegliks, et teised respekteerivad sind siis, kui sina respekteerid ka neid. Seega kui soovid vaimselt inimestele hästi mõjuda, siis jäta meelde, et peaksid nad alati viisakalt ära kuulama.

Küsi avatud küsimusi.

Kuigi sulle vestluspartneri vaated ei sobi, siis nende ära kuulamisega käib kaasas ka avatud küsimuste küsimine. Nii annad sa märku, et kuulad vastaspoolt.

Ole enesekindel.

Jäta meelde, et inimesed ei usalda kunagi kõige targema inimese juttu, vaid selle, kes suudab välja näidata ka kehakeelega, et teab, millest ta räägib.

Räägi asju lõbusamalt.

Ükskõik kui tõsise asja üle te ei argumenteeriks, siis huumor vestluse ajal aitab alati inimesi ennast kuulama panna.

Võimalusel kasuta jooniseid.