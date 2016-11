Tu Jin-Sheng õpetab oma Los Angelesi võitluskunstide stuudios meestele, kuidas tõsta lõdva peenise ümber mässitud rihmade abil suuremaid raskusi, kui sina rinnalt surud. Jin-Sheng ise on oma riistaga vedanud traktori järelkäru ja neljatonnist Teise maailmasõja aegset hävituslennukit. Suurmeister väidab, et selle kunsti harrastamine teeb mehisemaks ja leevendab erinevaid haigusi suhkrutõvest südamehädadeni.

Sa arvad ilmselt, et oled oma varustuse suhtes ekspert, märgib Men's Health . Lõppude lõpuks on riista õnnelikuna hoidmine üks mehe elu keskseid eesmärke. Aga hoolimata sellest, kui sageli sa oma peenise ja munandite peale ka ei mõtleks, on olemas mõned müstilised saladused, mida sa seni ei teadnud.

Väikemehe kõvadust saab hinnata neljaastmelisel skaalal: suurem, aga veel mitte jäik; mitte piisavalt kõva vahekorra jaoks; seksiks piisavalt kõva, aga mitte kivikõva; täielikult erekteerunud. Skaala töötasid välja teadlased, kes 1990ndatel testisid Viagrat.

3. Mehed on sama tundlikud kui naised.

Siinkohal peetakse muidugi silmas tundlikkust genitaalide puudutamise osas. Teadlased on mõõtnud kõige väiksemat survet, mida inimnahk tajub. Mehe puhul on kõige tundlikumad kohad eesnaha ots ning peenise alumisel poolel just eesnaha kida all olev piirkond. Naistel on tundlikuimaks kohaks häbememokkade sisemus. Tundlikkuse tase on mõlemal sool sama: 1/5 grammi.

4. Bakterid peenisel teevad HIVile vastuvõtlikumaks.

Ilmselt oled teadlik, et su vidin on erinevaid baktereid täis, enamik neist kasulikud. Eesnaha alla aga tekivad ohtlikumad bakterid, mis tekitavad põletikku, mõjutavad immuunsüsteemi ja teevad selle vastuvõtlikumaks HI-viirusele. Hoia oma riist puhas ja kasuta kondoomi.

5. Hommikukõva võib olla valus.

Meestel on öö jooksul keskmiselt 3-5 erektsiooni, eriti just hommikuti. Üliharva esineb aga seisundit, mille puhul saab mees magades nii valusa erektsiooni, et ärkab valu peale üles. Seni on teada 30 sellist juhtumit.

6. Peenis teeb naiste tajuga trikke.

Kas tegu on soovmõtlemisega või siis on tegu mälu omadusega näha miskit reaalsest paremana, aga hiljuti leiti ühes uuringus, et naised mäletavad peenist suuremana kui see tegelikult on. Naistel lasti 30 sekundi jooksul katsuda kunstpeenist. Natukese aja pärast anti neile ette kastitäis dildosid ja paluti üles leida eelnevalt katsutu. Naised valisid alati hoopis suurema.

7. Võid oma peenist augustada niipalju kui soovid.

Kui üksainus auk peenises ehk kusiti suue sind ei rahulda, siis võid võtta eeskuju sakslasest Rolf Bucholzist. Tema käes on piercing'ute Guinessi rekord: 453 auku, millest 278 suguelundites.

8. Leidub mehi, kellele meeldib löök munadesse.

Sinu jaoks on löök kubemesse ilmselt viimane asi, mis sulle võiks meeldida. Aga on kutte, kelle jaoks on "munapurustamine" sadomasohhistlik seksuaalne fetiš. Ebatavalisemate fetišite sotsiaalmeediasaidil FetLife on selle oma huviks märkinud 10 000 inimest ja YouTube'is annab vastav märksõna 33 000 tulemust. Jaapanlastel on selle jaoks isegi eraldi sõna: tamakeri.

9. Munandi väändumine võib lõppeda halvasti.

Hea uudis on see, et munandid ei saa omavahel sassi keerduda nagu iPhone'i kõrvaklapid, sest need on teineteisest eraldi. Aga eraldi munand saab ringi pöörelda ning väänata seemnejuga kuni selle purunemiseni. See on äärmiselt valus ja kui sa kiiret abi ei saa, siis võib see maksta sulle munandi. Kõige sagedamini juhtub torsiooni (loe selle kohta SIIT) mehe suguelundite arengu faasis väikelapse või teismelisena, aga riskigruppi kuuluvad ka jalgratturid.

10. Erektsioon põhjustab halbu otsuseid.