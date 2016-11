Ilmateade ütleb, et talv tuleb tasapisi tagasi ja lumigi ei jää taevasse. Et märg lumi kaalub kuni pool tonni kuupmeetri kohta, siis on kasulik end varakult harida selle osas, kuidas on kõige mõistlikum lund hoonete katustelt ära saada. Kujuta oma pea kohal või kasvuhoone klaasil ette mitmete tonnide suurust raskust – teeb ju rahutuks?

Üks lihtsamaid viise on hankida endale selline lumeroop.

undefined (k-rauta.ee)

Järgnevas videos demonstreeritakse eriti leidlikku lumeeemaldamise vahendit. Sellega töötamine võib olla tõsiselt rahuldustpakkuv. Paraku pole teada, kas seda kuskil kaubandusvõrgus saada võiks olla – küll aga meisterdab osav mees sellise ilmselt ise valmis.

Aga lund võib eemaldada ka nööri abil, esiisade moodi. Nõuab omajagu katusele ronimist ja sekeldamist, kuid meetod on efektiivne.