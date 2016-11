"Top Geari" meeste uus saade "The Grand Tour" kütab kirgi. Raha on nagu raba, visuaalne teostus on puhas kosmos, aga ideid… napib. Toomas Vabamäe lühiarvustus GT esimesele episoodile võtab nähtu siinkohal tabavalt ja teravalt kokku.

Nii, Clarkson, Hammond ja May on tagasi. Saates nimega "Grand Tour" ehk "GT" (tagurpidi "TG", "TG" nagu "Top Gear"). Kohe alguses paistab välja, et Ameerikas on kõik suurem kui vanal heal Inglismaal.

Esimene osa on tublisti pikem kui "TG" oli, tund ja 11 minutit. Raha tundub Amazonil olevat palju rohkem kui BBC-l. See ei pruugi ilmtingimata pluss olla, sest vaatamata pikemale saatele tundub sisu vähem olevat kui "TGs".

Veerand tundi andnuks vabalt välja lõigata, midagi olulist poleks kaduma läinud. No ja tootepaigutus ajab lihtsalt öökima – stseen, kus kolm kanget arutavad spordijalatsite mõju auto kiirusomadustele, on piinlik-piinlik-piinlik.

Kas saade millegagi üllatas või mitte, mis oli põhiteemaks ja kuivõrd on saatel sarnaseid maitseomadusi kokkadetandemi Clarkson-Hammond-May eelmise roaga, loe edasi Acceleristast.