Kui satud juhuslikult sellisesse olukorda, kus sul on võimalus teada saada, kas kolm on tõesti maagiline number, siis peaksid silmas pidama järgnevaid asju, õpetab Ask Men. 1. Ära eelda midagi. See fantaasia on sedavõrd levinud, et tõenäoliselt on isegi Mandžuuria sügavustes elavad hõimuliikmed näinud kolmeka-pornot. Nii arvame me kõik, et teame, kuidas kolmekas töötab. Aga päris elus on üsna vähetõenäoline, et kaks kõige kuumemat naist, keda sa tead, asuvad kuskil Bel Airis basseini kõrval ja tantsutüdruku rõivaid kandes sinu peal hüplema.

Kui tahad kolmekat korraldada, siis pead eeskätt kindlustama, et huvialustel naistel (või meestel) on mugav, nad on lõdvestunud ja mis kõige tähtsam: et sa ei käituks nagu libe kupeldaja. Ole flirtiv, igapäevane ja enesekindel ning sind üllatab, kui paljud naised vallandavad oma Sappho suundumused. Kuigi ole valmis ka selleks, et neil ei pruugi sellise asja vastu mingit kirge olla. Sellisel juhul tõmbu tagasi. Ka sina ei teeks midagi füüsiliselt vastumeelset, ükskõik kui püsiv keegi on või kui võrgutav on valgustus.

2. Musi ja mõndagi muud. Kolmeka stsenaariumi ülemineku algatamiseks on parimaks viisiks kahekordne suudlus. Pea meeles, et sa pole pornofilmis, kus sisu pole. Suudlemine on sisuliselt peamine asi enamiku naiste puhul ja on päris kindel, et ka sina naudid kahe naise korraga suudlemist. Ära aga oma hormoone kiirkäigul tööle lase ning tõmbu nautimiseks tagasi sel veidral momendil, kui kaks tüdrukut küsivalt suudlevad. 3. Enamik naisi pole kondiväänajad. Taas kord on pornograafia reaalsusega mänginud. Ära tunne end sellepärast küündimatuna (ja kindlasti ära lase naistel sellist tunnet tekkida), kui keegi teist ei suuda või isegi ei taha alustada mingit sorti seksuaalse püramiidi ehitamist. Õnneks ei nõua kõige paremad kolmeka poosid üldse erilist osavust. Üks retsept algajatele: miks mitte teha ühele naisele suuseksi, samas kui teine su kerasid masseerib. Või võtta üht tüdrukut tagant, suudeldes samas teisega, kes põlvitab sinu kõrval. Või siis lihtsalt istuda ja vaadata, kuidas kaks tüdrukut teevad teineteisega midaiganes toredat nad teha tahavad. Jah, sel korral oled sina, mu sõber, James Bond. 4. Pärastine peab olema tähelepanelik. Ausalt öeldes kehtib see igasuguse seksi puhul, aga selle stsenaariumi puhul on veelgi tähtsam ignoreerida seda melatoniini, mis sind peale vahekorda une rüppe tahab vedada. Asjassepuutuvad naised võivad tahta kogemusest rääkida ja mõni neist võib tunda end juhtunu pärast veidike veidralt. Siinkohal pead sina kõhklusi hajutama, kuulama ja tegema kõik, et ta jõuaks veendumusele, et siin pole vaja midagi kahetseda. Jõuga selle vastu ei saa, aga sulle pole kasulik kukkuda keset voodit laibana maha, ilma tüdrukutele isegi taksot kutsumata. 5. Diskreetsus on voorus. Ükskõik kui suur on su kiusatus anda sõpradele oma võidust megafoniga teada – pea selle kohta oma kuramuse lõuad. Need naised võivad olla seksuaalselt vabameelsed, aga nad teavad paremini kui sina, et me elame ühiskonnas, kus inimesi võidakse kolmekate harrastamise pärast hukka mõista. Niisiis pea mokk maas. Kui latrad tehtu üle nagu külamoor, siis näitab see sind just täpselt sellise mehena, kes pole kolmeka tegemiseks küps. Mõtle "Kaklusklubi" mantrale. Ainult ilma valuta ja palju kuumemal moel.