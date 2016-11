Kümnendal kohal on Itaalia superauto tippkiirusega 370km/h. 2015. aasta veebruariks oli see masin välja müüdud, kuid uus mudel toodi rahva ette 2016. aasta märtsikuus. Uue Huayra BC kere erineb vanast mudelist ning lisaks on see ka 132 kg kergem kui Pagani Huayra (Huayra BC kaal: 1218 kg). Genfi Motor Showl teatati, et uut mudelit ehitatakse vaid 20 tükki.

Kiired ja ilusad autod on alati inimesi paelunud ning nii mõnegi südame kiiremini põksuma pannud. Millised on siis need kõige väledamad autod ning milline neist on isegi Guinnessi rekordite raamatus? Järgnev lugu ilmus esmakordselt portaalis Autolevi .

Christian Brandti ja Jesper Hermanni poolt disainitud auto tippkiirus on 375 km/h. Zenvo kiirendab 0-100 km/h kolme sekundiga. Auto on mitmeid kordi olnud "Top Geari" saates ning näidanud oma kiirust kummi vilina saatel. Seda autot on toodetud vaid 15.

Zenvo

8. McLaren F1

Brittide loodud Mclaren F1 oli kunagi maailma kiireim seeriaauto, kuid nüüdseks on see langenud kaheksandale kohale. Masina tippkiiruseks on 386 km/h.

McLaren

7. Koenigsegg CCX

395 km/h tippkiirusega superauto avalikustati 2005. aastal. CCX’i auhinnatud aerodünaamika edastab selle disaini tugevust ja paindlikkust. See ehitati, et suurendada tippkiirust ning selle efektiivsust. See auto tähistas superauto Koenigseggi kümnendat aastapäeva.

Koenigsegg CCX

6. Saleen S7 Twin-Turbo

Saleen S7 Twin Turbo, mille tippkiirus on 399 km/h, on ameeriklaste loodud ja käsitsi ehitatud superauto. Auto oli tootmisel aastatel 2005-2009. Fordi mootorit taltsutaval masinal on 1000 hobujõudu.

Saleen

5. 9ff GT9-R

Väliselt sarnane Porsche 911’le GT9 uuendati sisult Saksa firma 9ff poolt. Toodeti 150 autot, neist ainult 20 suudavad saavutada tippkiiruse 418 km/h.

9ff

4. SCC Ultimate Aero

Aastal 2007 kiireimaks seeriaautoks ristitud SSC Ultimate Aero tippkiiruseks on 418 km/h. Autot toodeti aastatel 2006-2013 ning selle valmistajaks oli Shelby SuperCars.

SCC

3. Koenigsegg Agera R

Koenigsegg Agera R oli tootmisel aastatel 2011-2014 ning selle aja jooksul ehitati ainult 18 autot. Auto on olnud kuulsas filmis "Need For Speed" ning lisaks ka "Need For Speed: Rivals" videomängus. Auto tippkiiruseks on 420 km/h.

Koenigsegg Agera

2. Bugatti Veyron Super Sport

Sakslaste disainitud ning prantslaste ehitatud Bugatti Veyron oli kunagi kiireim superauto turul. Selle tippkiirus on 431 km/h ning masinat on nimetatud ka sajandi autoks. Teisel kohal on ta seetõttu, et Guinnessi rekordite raamatus hoiab ta endiselt maailma kiireima tänavalegaalse seeriaauto tiitlit, kuid tegelikult on nüüdseks kiireimaks autoks tunnistatud Hennessey Venom GT.

Bugatti

1. Hennessey Venom GT