Rasestumisvastaste vahendite puhul mõeldakse ennekõike millestki naistele suunatust. Kui räägime meeste võimalustest, siis ega peale kondoomi ning vasektoomia muid variante ei olegi. Uuringustest selgub, et kuni 10% vasektoomia läbinud meestest on tundnud füüsilist valu ja ebamugavustunnet. Samuti on vasektoomia pöördumatu protsess. Kondoome saadavad aga müüdid naudingu vähenemisest ja muud isiklikud hoiakud. Üheks võimalikuks lahenduseks oleks välja töötada pill ka meestele, aga kuivõrd vastuvõtlikud mehed sellele oleks? Pillide võtmine ja sellega kaasnevad hormonaalsed muutused on ju alati olnud n-ö naiste asi. Viimastel aastatel on üha enam hakatud rääkima Vasalgelist, millega on nüüdseks tehtud ka esimesi katsetusi. Esialgsetel hinnangutel peaks Vasalgel jõudma turule kolme kuni viie aasta pärast. Millega on tegu? Vasalgel töötab nii, et seemnejuhasse süstitakse väike kogus mittehormonaalset geeli, mis blokeerib spermatosoidide väljutamise. Vajadusel on võimalik efekti ka tühistada. Hetkeseisuga ei ole täheldatud Vasalgeli kasutamisega seotud kõrvalmõjusid, kuigi täie tõe annavad inimtestid, mis on veel algusjärgus.

2016. aastal tutvustati Ameerika Ühendriikides 146 mehele rasestumisvastaste vahendite võimalusi, Vasalgeli kasu ja võimalikke tagajärgi. Uuringu tulemused olid üsna positiivsed, sest 41% kõigist osalistest kas pigem või kindlasti kasutaks Vasalgeli, kui see turule tuleks. 22% meestest vastas, et pigem mitte või kindlasti mitte. 57% uuringus osalejanutest leidsid, et Vasalgeli kasutamine ja võimalused on kas väga head või head ning kõigest 6% leidsid, et Vasalgel on kas halb või väga halb. Valdav enamus oli ühel meelel, et Vasalgel võiks jõuda turule nii kiirelt kui võimalik.

Selline uuenduslik vahend on ennekõike suunatud tervetele noortele meestele, kes vasektoomiale ei mõtle ning soovivad kondoomidele alternatiivi. Vasalgel ei kaitse HIV ega muude seksuaalsel teel levivate haiguste eest, seega oma tervisliku seisukorra eest vastutavad mõlemad osapooled. Niisugune lahendus ei oleks kondoomidest kulukam, pigem on küsimus selles, kas julgetaks taolist võimalust kasutada. Nõelad, süstid ning sissepandud mehhanismid on tihtipeale hirmutavad, lisaks on vahend alles väljatöötamisel ning meetodi pikaajalisi tulemusi võib oodata kauges tulevikus. Igal juhul on pall veerema pandud ja eks aeg näitab, kui ümmarguseks see jääb.