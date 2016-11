"Nutiseadmeid hüppab välja igalt poolt, aga see on esmakordne, kui näeme, et üks sihukestest muutub sõna otseses mõttes meie endi pikenduseks: nüüdsest on su käsivars puuteekraan," märgitakse Aliexpressis Cicreti nutikäevõru kohta.

Telefon saab sealjuures olla turvaliselt kotis või taskus. "Kas see võib olla lõpuks lahendus telefoni vetsupotti pillamise vastu?" küsitakse toote tutvutuses.

Kuidas see seadeldis töötab, saab vaadata allolevast videost. Video avaldamise aasta viitab, et vähemalt idufirma toote tasemel oli nutikäevõru olemas juba kaks aastat tagasi. Detsembris eeltellimisele saabuva toote hind peaks olema 750 euro ringis.