Puhkuse planeerimine on kindlasti lõbus, kuid alati ei saa me olla kindlad, kas see meile ka meelde jääb.

Texase Ülikooli läbiviidud uuringus selgus, et inimesed, kes teevad puhkuse ajal enam selvepilte, jätavad enda puhkuse ka paremini meelde, vahendab Bustle.

Uuringutulemusel selgus, et inimesed kes kasutasid puhkusel Snapchatti või muud selvepildi tegemise äppi jätsid 40 protsendi ulatuses paremini puhkusel toimuva meelde, kui need, kes sel ajal kaamerat teadlikult vältisid. Kõige enam jäi puhkus meelde aga neile, eks peale foto tegemist selle ka mõnele saidile üles laadisid.

Siiski jäi teadlaste tähelepanusse see, et puhkusel kaamerat kasutanud inimesed mäletavad puhkust laialdaselt paremini, kuid suudavad meenutada seda vähem detailsemalt kui need, kes puhkuse ajal pidevalt kaameraga pildistasid.

Peale kaamera kasutamise toob uuring välja veel selle, et inimesed kes armastavad reisida koos kaaslasega, tunnevad meenutatu üle suuremat rõõmu kui need, kes reisid üksinda.