Uue tehnikasaate "The Grand Tour" vedurid ehk endised topgear'id Jeremy Clarkson, Richard Hammond and James May on äsja loonud sotsiaalmeedia platvormi nimega DriveTribe. GQ uuris kolmikult, millega tegu.

Tegu on internetileheküljega, mis on mõeldud auto- ja tsiklikultuuri fännidele ning mida Hammond selgitas Clarksonile kui "autode YouPorni". Idee on lihtne: logid oma Facebooki kontoga sisse ning saad seejärel otsida erinevaid "hõime", mis sinu autoalaste huvidega sobivad. Ühineda saab hõimudega, mis ühendavad näiteks Ferrari fanaatikuid või klassikaliste autode huvilisi jne. Oma hõimukaaslastega on võimalik jagada erinevat sisu fotodest kuni filmiklippideni.

"See on midagi kõigile," selgitas GQ'le May. "See võib ka olla koht, kuhu minna siis, kui sulle autod ei meeldi. Kes ütleb, et sa ei või teha hõimu "Ma vihkan autosid"? Ka on see inimestele, keda huvitab mõni tilluke autoalane aspekt nagu näiteks turbo ajalugu. Kui su mõtted on head, siis need tõusevad, ja kui natuke jamad, siis upuvad."

Hammond märkis, et idee on tõmmata kokku kõiki, kes on natukenegi autopeded, armastagu nad vanu roostes autosid või tänaval tehtud fotosid superautodest. Ning platvorm saab neid ühendada viisil, mida teleprogramm kunagi ei võimalda.