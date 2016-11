Brad Pitt on olnud filmitäht peaaegu 30 aastat, märgib Ask Men . Mitte näitleja, vaid filmitäht. Tal on selline harvaesinev omadus näha ekraanil alati äge välja, hoolimata sellest, kas film on silmapilkselt klassika ("Kaklusklubi", "Oceani 11") või väärtusetu veidrus (enamik Pitti 90ndate osadest). Mees naasis läinud nädalal 52-aastasena kinolinale filmis "Allied" ning selles Teise maailmasõja teemalises thrilleris on ta ikoonilisem kui kunagi varem. Mõned tähelepanekud.

Mõned ütlevad, et "Oceani 11" on film kasiinoröövist. Aga tegelikult oli see film heast rätsepatööst. Kui kannad suurepärast ülikonda, siis inimesed usaldavad sind, isegi siis, kui püüad neid röövida. Pitt kannab ülikondi nagu kõiki teisi rõivaid – mitte nii, nagu oleks ta sunnitud muljet avaldama. Õpi sellest. Ja hangi endale rohkem ülikondi kui üks. Mida iganes ajakirjas ka ei ütleks, sellist asja nagu universaalne ülikond ei ole olemas.

(Warner Bros.)

5. Lühike ja lihtne soeng sobib kõigile.

Pittil on väga head juuksed. 25-aastase puhul oleks need suurepärased. 52-aastase kohta on nende paksus aga peaaegu ime. Meil kõigil ei pruugi olla Jumala antud keha, aga enamiku puhul meist selline lühike masinasoeng töötab. See tähendab, et sa näed alati kena välja, kuigi piiraja liiga lühikese asendi puhul kaldud juba Jason Stathami territooriumile. Mis on ka normaalne, aga teistmoodi.

(20th Century Fox)

4. Vanane väärikalt.

Kui vaadata Pitti filmis "Raev" (sõjafilm, kus ta mängis õilsat seersanti) ja filmis "Thelma ja Louise" (ihalev tudeng), siis näeme üüratut erinevust. Peamegi nägema, sest filmide vahele jääb 25 aastat. Pitt on lasknud silmade ümber tekkida kanavarvastel, aga ta hoiab end endiselt vormis. Palju ägedam kui läikiv botoxipea.

(Columbia Pictures)

3. Millegi nautimine on äge.

"Tõelises romansis" astus Pitt mõnes üksikus stseenis üles Floydina, kanepinarkarina, kes on konstantselt liimitud oma piibu ja diivani külge. Ometi jäi ta kõigile meelde, kuna ta tundus nagu kõige õnnelikum inimene Maa peal. Ole alati see lõbus kutt. Kui sa ei pinguta, et paista ägedana, siis on sinu seltskond palju nauditavam.

(Warner Bros. )

2. Ka geneetiliselt ideaalsed inimesed ei kanna päris kõike välja.

"Troojas" mängib Pitt jumalasarnast kangelast Achilleust. Ta on absurdselt musklis, kuldne ja särav ning tal on tantsutüdruku juuksed. See näeb naeruväärne välja. Sa võid olla maailma kõige nägusam mees, aga see ei tähenda, et sa kõik välja suudad mängida.

(Warner Bros. )

1. Iga mees näeb musta lipsuga hea välja.