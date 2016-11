Ehk tahad sa jalgu soojad hoida – või ehk arvad sa, et põlvikute kandmine voodis on sama erootiline kui kontsaga kingade kandmine.

Sa võid ette kujutada, et need žestid on võrgutavad, aga naiste jaoks need tegelikult lihtsalt imevad vilinal, kirjutab Men's Health .

Vale. Tegelikult on see naiste jaoks tõsine tujurikkuja. Esiteks on see visuaalselt inetu ja teiseks näed sa välja nagu mudilane – ning lapsed ei assotsieeru naistel kuidagi seksuaalsusega.

Ka võivad sokid jätta mulje, et sa ei viitsigi täielikult lahti riietuda. Kui see osaliselt riidesse jäämise mõte sulle meeldib, siis pigem jäta püksid pahkluude ümber.

2. Näpid järjekindlalt valesid kehapiirkondi.

Igal naisel on keha peal kohti – sageli kõht või reied –, mille puudutamise osas tunneb ta end ujedalt. Ja kui sa püsivalt üritad neid tundlikke kohti seksimängu sisse tuua, ei leevenda see kuidagi ta ebamugavustunnet.

Sa võid küll väita, et jumaldad neid kohti, aga naisel rikub see ikkagi (seksi)tuju. Ka võib selliste kohtade näppimine jätta mulje, et sul napib kujutlusvõimet.

3. Kui naine on peal, siis lased sa tal kogu töö üksi ära teha.

Naiste jaoks tähendab peal olemine seksuaalset võimu – aga see ei tähenda, et ta tahaks seksida surnud kalaga. Ka siis, kui kontroll on tema käes, tahab ta kaasa tegevat partnerit. Naine võib peal olles tunda end ka veidi segaduses, kuna ta ei tea täpselt, mida ta teeb – olles harjunud sellega, et enamasti on mees peal.

Kui sa tahad, et tema juhiks, siis sa ei pea tingimata vastu tõukama, aga kindlasti looma füüsilist kontakti: puuduta ta rindu, hellita selga või lihtsalt haara tagumikust.

4. Kutsud teda kogu aeg "kalliks".

Juhuslik "kallis" või "tibu" tekitab partneris ühendustunnet. Aga üle ei tohiks selliste pöördumistega pingutada – see muudab need vähem isiklikuks.

Kindla peale minek on naise eesnimi – ta armastab, kui sa kirehetkedel seda hüüad. Või siis mõtle intiimsemateks hetkedeks välja mõni hüüdnimi, mis jääb vaid teie kahe vahele ja millest sõbrad midagi ei tea. Lohuke, Suhkrupüks ...

5. Sa jõllitad ta tuppe.

Kõik need voldikesed on muidugi põnevad. Aga suuseksi ajal tema intiimosade poole jõllitamine ei tekita temas tunnet, et ta on hinnatud – see on lihtsalt judinaid tekitav.

Natuke piilumist on normaalne, aga mitte täielik silmadega sellele keskendumine.

6. Kipud voodis liigselt käsutama.

Jah, võib olla väga erootiline, kui sulle öeldakse, mida linade vahel täpselt teha – aga pea meeles, et sellel on vahe sees, kas sa haarad lihtsalt ohjad või oled kontrolliv.

Naine hindab seda, kui sa näitad oma enesekindlust. Aga mitte seda, kui sa kõigist lihtsalt üle sõidad.

7. Käega erutamine on su avakäik.

Sinu jaoks on see vinge isuärataja põhisündmuseks. Aga temakese jaoks on kliitori stimuleerimisega alustamine veidi liiga pealtükkiv.

Mehed arvavad, et naist peab tema üleserutamiseks käega stimuleerima. Aga selles pole midagi erutavat, kui sõrm lükatakse tuppe, mis pole libestunud. Tegelikult on selline tegu hoopis tagasiminek.

Kõige kindlam viis naist märjaks ajada: puuduta tema kõiki kehaosi peale suguelundite.

8. Sa hakkad ootamatult siivutult rääkima.

Siin ei peeta silmas üksiku ropu sõna väljahõikamist kirehetkel. Vaid järsku pöördumist fraaside poole, mida ta ei osanud oodata. Sinu jaoks võib see tunduda sobilik, aga naine tunneb end ootamatult tabatuna. Üleminek peaks olema sujuv.

9. Sa ründad ta kliitorit.

Kliitori mahakustutamine ei vii naist orgasmini. Mehed kipuvad unustama, et kliitor on äärmiselt tundlik ja seda ei tohiks materdada. Alustama peaks selle aeglase silitamisega ning laskma naise kehal märku anda, millal on aeg järgmine käik sisse lükata.

10. Püüad vastu pidada nii kaua kui võimalik.