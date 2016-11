No võib-olla sa olid keskkooli ajal sporditäht, aga nüüd pole sa sellega juba mitmeid aastaid tegelenud ja sulle on tekkinud kümme lisakilo. Jäta need võistkonnapildid sinna, kuhu nad kuuluvad (kingakarpi) ja lae üles midagi ajakohasemat. Inimestega kohtumine ja kohtamine ei tohiks olla edevuse teema ja sa ei taha, et esimesel päriskohtingul oleks tema esimene mõte: "Uh, ta ei näe üldse välja selline nagu piltidel".

See pole mitte ainult hullumeelselt segadusttekitav, vaid on ka võimaliku suhte alustamine ebaaususega usalduse loomise asemel. See kehtib ka liialdamise või otsese valetamise kohta töö, hariduse ja muude teemade puhul.

2. Taltsuta oma ootusi.

Kohtingusaitidel on palju veetlevaid ja edukaid inimesi, aga mitte kõik ei näe välja nagu piltidel. Sa ei peaks kohtingule tingimata ootama parukaga meest, aga üsna kindlasti võiksid automaatselt eeldada, et nähtud pildid olid vanad, tuunitud või lihtsalt sellised, mis näitavad inimest tema parimast küljest. See ei kehti alati, aga pea lihtsalt meeles, et sa ei tunne enne kedagi, kui sa pole temaga päriselus suhelnud.

3. Võta vestluse vedamine enda peale.

Võib juhtuda, et sul on netis olnud temaga uskumatuid vestlusi, aga nüüd ütleb ta vaevu mõne sõna. Võõraga kohtumine tekitab alati kohmetust ja tutvumissaidid on sageli võimalus neile, kes on sotsiaalselt häbelikud. Niisiis võiksid sa teha teile mõlemale teene, võttes vestluse juhtimise enda peale. Või siis neela see kohamakas avakohting alla ja vaata, kas emb-kumb teist on järgmisel kohtumisel jutukam. Pea meeles, et sageli võib kuluda kolm kohtumist, enne kui saad päriselt aru, kas sa kellegagi klapid.

4. Lepi tagasilükkamisega.

Kõlab ju nagu midagi normaalset? Ma pole kunagi tundnud kohtingul rohkem piinlikkust, kui naisterahvas on rääkinud lugusid teistest meestest, kellega ta on netis tutvunud. Ja just tagasilükkamise reaktsiooni osas. Kui tüdruk ütleb kohtama kutsumise peale "ei", siis lepi sellega ja liigu edasi. Paraku kahjuks paljud mehed nii ei tee. Netist võib leida palju ekraanipilte selle kohta, kuidas algul on inimestel olnud normaalne vestlus, siis on naine öelnud kutse peale ei ning siis on mees reageerinud tema suunas kõigi roppude sõnadega, mida teab.

See kehtib ka siis, kui teine pool ei reageeri. Kui alustad vestlust ja sulle ei vastata, siis ära jäta veel 20 teadet ega võta seda isiklikult. Võib-olla ei vaata nad äppi eriti tihti, on selle ära kustutanud või lihtsalt ei ole huvitatud. Selline on elu.

Häda on selles, et digitaalselt suheldes muutuvad inimesed ebaisikuliseks. Me unustame ära, et teisel pool on samasugune inimene nagu me ise ja ütleme asju, mida me iial näost näkku ei ütleks. Viskame välja tavapärased suhtlemise kirjutamata reeglid. Sel põhjusel ongi hea kohtuda inimesega kohe, kui see teie jaoks mugav on, nii saab panna pildile inimese.

5. Püsi kohtingul, vähemalt natuke aega.

Kui lõpuks inimesega isiklikult kohtud, siis on tähtis olla nii viisakas kui võimalik, isegi kui ta ei näe välja üldse selline nagu pildil sinu peas. Olen jõudnud kohtingule ja avastanud, et partner on viimase vindi peal rase. Ma ei läinud minema ega hiilinud "tualetti", vaid jäin kohale ja me suhtlesime umbes tund aega. Mitte sellepärast, et ma olen pühak, vaid sellepärast, et ma ise ei tahaks, et keegi teeks ettepaneku kohtuda ja siis ei ilmuks ise kohale. Ja mis kõige tähtsam, kellegagi tutvumisest ei sünni midagi halba. Kohting võib küll olla õudukas, aga sa kohtud kellegagi, kellega sa muidu poleks kohtunud ning su elu on nii palju rikkam.

6. Püüa välja selgitada, mida teine pool otsib.

See pole nii terav ja kuiv kui tundub. Tinderis ja tutvumissaitidel on palju inimesi, kes soovivad leida suhet, aga on ka selliseid, kes otsivad üheöösuhet või lihtsalt rahuldavad oma edevust. Üldiselt on neil kerge vahet teha. Kui inimesel on enesekirjelduses "ei otsi üheöösuhteid", siis võib eeldada, et ta tahaks leida midagi tõsisemat.

On ka hulk inimesi, kel on konto tehtud ainult tähelepanu ja egotripi pärast. Nad kalduvad kõiki match'ima vaid selleks, et end paremini tunda ja nad püüavad panna sind jälgima kõiki sotsiaalmeedia kontosid, mis neil on.

Parim viis selle väljaselgitamiseks on küsida. Mitte kohe alguses, aga kui sa ei saa aru, mis suunas asjad liiguvad, siis võid seda vestluse keskel uurida. Kui vestluspartner vastab, et ta tahab kohtuda uute inimestega ja võimalusel leid suhet, siis võiks see olla ideaalne hetk kutsuda teda kohtama.