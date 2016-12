suur paprika, soovitavalt kollane

maitseaineid ja riivitud juustu

Valmistamine

Vali kindlasti selline hea lameda põhjaga paprika, mis ise püsti seisab. Kollased on reeglina parimad.

1. Lõika paprika ülalt lahti. Tee seda nii, et saad ülaosa koos südamikuga kõrvale tõsta. urgitse välja ülejäänud seemned. Ära paprikale kogemata auku sisse torka, sest see peab töötama vedelikukindla anumana.

2. Pane paprika mõneks minutiks mikrolaineahju madalale kuumusele soojenema. Idee on selles, et nii ei lähe hiljem munasisu küpsemiseks nii kaua aega.

3. Samal ajal löö kannus lahti kaks muna. Kannus sellepärast, et sealt on segu kõige lihtsam valada. Kohevuse lisamiseks törtsa segu sisse tilk piima. Kui tahad, siis lisa riivjuustu (kõik ei taha, sest see võib teha toidu veidi liiga õliseks) ja lisa ka maitseained. Näiteks estragon, kurkum ja paprika. Või Itaalia maitseainesegu musta pipraga. Või Worchestershire' kaste. Ja näputäis soola. Igatahes sega kõik põhjalikult läbi.

4. Võta paprika uunist välja ja kalla segu sinna sisse. Ilmselt on hea idee panna paprika alustuseks ka taldrikule.

5. Küpseta madalal kuumusel umbes kolm minutit. Ära ehmu, kui segu hakkab piprast välja kerkima – ta ei kuku üle serva ja see on vaid märk sellest, et munasegu hakkab valmis saama. Kas segu on ka keskelt küps, seda saad kontrollida kahvliga torgates.