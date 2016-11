Volvo täiustab kõikide 90-seeria mudelite intellekti: sõidukid saavad uuendusi ohutuse, ajami ja ühenduvuse vallast. Lõpeb Androidi-inimeste ebavõrdne kohtlemine, infovälja lisandub vastav liides. Sellest siiski olulisem on 90-seeria autode võime edaspidi omavahel edastada teavet kriitiliste teeolude kohta.

Rootsi autotootja nutitelefoniga integreeritav suur kasutajaliides, mis juba sisaldab Apple CarPlay’d, tuleb nüüd koos Android Auto funktsionaalsusega. Volvo on teadaolevalt ainuke autotootja, mis pakub võimalust jagatud ekraanil paralleelselt näha nii nutiseadme kui auto enda infovälja vaadet ning neid vastavalt vajadusele kordamööda või paralleelselt kasutada.

"See peamiselt ohutusega seotud võimalus on loodud selleks, et meie kasutajaliidest oleks turuvõrdluses kõige lihtsam käsitseda. Samal moel tähendab meie andmeside kaudu leviv uuendusvõimekus, et kliendil on alati käepärast uusimad kaardiuuendused," ütles Volvo grupi uurimis- ja arendusvaldkonna vanem-asepresident dr Peter Mertens.

Mismoodi autod omavahel suhtlevad, milliseid hoiatusi levitavad, kuidas on uuendatud ajamit ja millist uut värvi nüüdsest pakutakse, loe Acceleristast.