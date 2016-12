Kes on lapsele suure lunimise peale õllevahtu maitsta andnud, see teab, et järgmise 15 aasta jooksul ta rohkem ei küsi: maitse on tema jaoks üüratult mõru. Samamoodi on teatud toitudega: paljud jõnglased on toidu suhtes väga pirtsakad ja valivad ning lihtsalt keelduvad söömast näiteks seeni või lillkapsast, herneid ja muud tervislikku. Redditi rubriigis "Selgita, nagu oleksin viieaastane" küsib Quentinmashups: "Miks vihkame lastena osasid toite ja hakkame neid vanemaks saades nautima?"

Fleaslayer vastab, et ta on täheldanud selles osas kaht asja, mida tingimata puhta kulla pähe ei maksa võtta.

"Lastel on väga tundlik nahk ja see paistab laienevat ka nende maitsenäsadele," märgib ta. "Täiskasvanud arvavad, et lastele meeldib maitsetu toit, aga pigem tundub, et nad tunnevad täiskasvanutega võrreldes samast toidust lihtsalt rohkem maitseid. Miski tugeva mõru komponendiga, näiteks paljud juurviljad, ilmselt maitseb lastele tugevamini/halvemini."