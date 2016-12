Kiropraktik Karl Pärjamäe sõnul hakkavad õlavöötme pingete ja rühi muutusega seotud probleemid tekkima siis, kui inimesed on nutiseadmega nii hõivatud, et jätavad tähelepanuta oma kehaasendi.

„Text-neck“ ehk nutikael on moodsa aja vaevus, mille üks tekkepõhjustest on harjumus veeta tunde nutiseadme seltsis. Ekspert annab nõu ning Õhtuleht Mehele illustreerib, kuidas vältida nutikaelani viivaid sundasendeid ja kasutada nutiseadet tervislikult.

Mida rohkem inimene nutiseadet kasutades pead ette kallutab, seda suurem raskus rakendub kaelale – USA seljakirurg Kenneth Hansraj on välja arvutatud, et 60-kraadise nurga all ettekallutatud pea tekitab alakaelale ja selgroole 25-27-kilose koormuse.

"Kui veedame suure osa päevast nutiseadme taga, muutub pead ette kallutav nutiseadme kasutamise asend meile koduseks, võides mõjutada ka näiteks sportlikke tegevusi," ütles Pärjamäe. Rohkem vaevlevad õlavöötme probleemide käes tema sõnul naised, kelle lihas- ja luuelundkond on ülakehas ja kaelapiirkonnas üldjuhul nõrgem.

Tele2 personalidirektor Helena Evert lisas, et nutikaela kujunemise suhtes on väga vastuvõtlikud ka teatud eluvaldkondade, näiteks telekomisektori töötajad ja noored, kes tegelevad päevas nutiseadmega suisa kuni viis tundi.

"Inglismaal tehtud eksperimendi käigus selgus, et 18-35-aastased vaatavad oma nutitelefoni keskmiselt 85 korda päevas, arvates ise, et nad teevad seda poole vähem," tõi Evert välja, lisades, et nutiseadmete leviku kasv 70 protsendini Eesti elanikkonnast on hüppeliselt tõstnud nutiseadmetes veedetavat igapäevast aega.

Pärjamäe sõnul aitab nutikaela, kaelavalu ja pingetüüpi peavalude kujunemist vältida nutiseadme tõstmine silmade kõrgusele ja pea hoidmine keha kohal, vältides liigset ettepainutust ning selgroo koormamist.

Üldiste kaela- ja õlavöötmelihaseid tugevdavate jõuharjutuste kõrval on kiropraktiku kinnitusel leevenduseks ka päeva jooksul regulaarselt tehtavad pausid ning õlavöötmeharjutused.

"Need võivad üldise enesetunde parandamisel olla isegi efektiivsemad kui intensiivne õhtune treening," kinnitas Pärjamäe. "Ideaalis võiks teha iga 20 minuti tagant või vähemalt kord tunnis pea-, õla- ja käteringe, keskendudes eelkõige kangematele aladele."