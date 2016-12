McDonald’s on jõudnud uutesse kõrgustesse – nende kohvi serveeritakse nüüd lennukis!

Kiirtoiduketi uueks partneriks on Kanada lennufirma WestJet.

Esimene McDonald’si kohv WestJetil serveeriti lennul Torontost Calgarysse, kirjutab Daily Mail. Muide, kohvi pakutakse tervitusjoogina täiesti tasuta.

"Me oleme alati uskunud, et McCafé jaoks on taevas piir. Ja täna näeme, et see on täiesti tõsi," kommenteeris värsket uudist McDonald’si Kanada juhatuse esimees.