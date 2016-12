Jelena Jerjova reisid on eeskujuks nii noorematele kui vanematele. Nimelt paneb 90-aasstane Siberi vanamemm oma pensionist raha kõrvale, et käia vähemalt korra aastas reisil.

Jelena eesmärgiks on näha enne surma võimalikult palju riike. Praeguseks on naine käinud Saksamaal, Austrias, Türgis, Poolas, Tšehhis ja Vietnamis, kirjutab La Capital del Mar de Plata.

Naine meenutab, et reisikirg algas sellest, kui ta ühel päeval mõistis, et tema maailm on liiga väike – sedavõrd palju on veel vaadata. Enne seda polnud ta kunagi käinud väljas linnast, kus sündis ja üles kasvas.

Jelenat ei takistsa tema vanus ega see, et valdab vaid vene keelt. Ta reisib ringi, seljakott seljas.