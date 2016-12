Daily Mail vahendab uuringut, mille kohaselt on iga viies reisija teinud lennukis vallatusi. Seksini on siiski jõudnud aga vähesed – umbes 3,8% küsitletutest.

40,6% vastanutest on lennukis suudelnud ja 16,5% on kellegagi amelenud. 6,7% on susanud käed kaaslase riiete alla ja 4,8% on masturbeerinud.

4,2% on saanud või pakkunud suuseksi ning viimaks 3,8% on lennukis seksinud.

Loomulikult on kõige enam teinud neid vallatusi oma kallimaga. Kõigest 2,3% väitis, et on seda teinud lennumeeskonna liikmega.