Toyota CHR ehk Coupé High Rider ehk maakeeli sportlik kupeemaastur, veel lihtsamalt kõikjalsõitja, on kahtlemata üks 2016. aasta oodatumaid autouudiseid. Võrdselt põnevust kütta on suutnud seni vaid Škoda 7-kohaline maastur Kodiaq, mille esmaesitlused on toimunud enam-vähem samas tempos CHRiga.

Kumbki nimetatutest läheb fännijahile omas segmendis, seega ei pea ajakirjanik end poliitkorrektselt ribadeks laskma, vaid saab kaunisti öelda, et igas suuruses maasturid ja kõikjalsõitjad rokivad end ostjate südamesse jämeda järjekindlusega.

CHR sealjuures on juba tõestanud oma sooneutraalsust – vahet tegemata näikse see hullutavat igatüht, kes jaapanlaste (see on tinglik, CHR valmimisel on osalenud rahvusvaheline inseneride ja loovisikute seltskond) läbikomponeeritud disaintoodet lähemalt näppima pääseb.

Eesti esmaesitlusel tõmmati proovisõidulaud poole tunniga lagedaks ning turvamehel tuli õues lahendada pisike vahejuhtum, kus üks kaasa ähvardas teist kolmanda maailmasõjaga, kui see talle demoautot kohe koju ei veereta. Kiirendasime oma seltskonnaga sammu, sest võõrast tüli silmjõllitada pole viisakas. Üks on selge, eestlased ei ole erand, vaid tõsiseltvõetav CHR-fänniklubi.

Milline on toimetaja lugu ja autoeelistus, milliseid jõuallikaid CHR-ile pakutakse (1,2 liitrit?!), missugused on varustustasemed, ruumikus, juhi töökoht ja sõidukogemus, loe ning vaata Acceleristast.