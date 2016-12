Men's Health tõdeb, et pühadeajal silmatorkavalt inetu sviitri kandmine on meestemoes traditsiooniks sõltumata sellest, kas kandja tähistab jõule, hanukat või paganlikku pööripäeva. Sellise kampsuni puhul on kaks eeldust: sul peab olema soe ja sa pead naeruväärne välja nägema. Meesteväljaanne tegi tänuväärse töö ja valis välja tosin kõige totakamat.

Põhjapõdraga sviiter

Üks kena klassikaline motiiv. Oot, põhjapõdrad kargavad teineteist? Seda parem.