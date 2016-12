"See on vist see asi, mille kohta öeldakse "peidetud aare", märgib Dirty Wheel.

"Ekstsentriline kunstnik on kogunud kokku 50 vintage-autot ja jätnud need metsa mädanema ning nüüd on need väärt enam kui miljon dollarit" – selline võiks portaali arvates olla alljärgneva video pealkiri.

Aga originaalpealkiri on siiski "Miljonidollariline autode surnuaed".

Saksamaal Düsseldorfis elav endine rallisõitja Michael Fröhlich on oma kinnistul ajanud 50 väärikat ja väärtuslikku autot meelega vastu puid puruks ja matnud need mutta. Peidetud aare sisaldab näiteks 170 000 dollarit (159 000 eurot) maksvat Jaguar XK120, Porsche 356 ja 17 000 dollarit ehk 16 000 eurot maksvat Buicki.

Kunstnik ütleb, et on oma skulptuuripargiga tahtnud demonstreerida, et looduse jõud käib inimese tehtust ikka ja alati üle.