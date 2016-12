Esimene märk, et me teeme seda hästi, on see, kui kuuleme palju täishäälikuid, kas pole? Noh, võib-olla, aga vana hea karjumine ja kriiskamine põrutamise ajal ei ole veel mingi garantii, et teine pool hästi aega veedab. Uuringud on näidanud, et paarikesed, kes seksi ajal teineteise poole soiuvad ja halisevad, naudivad seda üldiselt rohkem. Ent häälitsused ei ole siiski usaldusväärne tunnistaja ja sellele kindel olla ei tasuks, sest orgasmi on teadupärast lihtne teeselda.

Ära teeskle, et sa ei pea end allpool vööd asjades kellekski jumalast madalamaks, manitseb GQ . Aga vaatame, mida sa arvad peale järgneva lugemist. Sest esiteks ei ole keegi väga aldis peale seksi küsima "kuidas see sinu jaoks oli?" ja veel vähem on sellisele küsimusele loota ausat vastust – ning nii peabki hakkama detektiiviks ja ise vihjeid otsima.

Kui pornofilme uskuda, siis näidatakse tänulikkust hea seksi eest üles sellega, et üks kraabib küüntega teise selga (või sõltuvalt poosist ka rinda) või siis annab talle tagumiku vastu südamliku laksu. Aga asi on selles, et küünistada saamise mõte on ilmselt seksikam kui see tegu ise. Mõelgem: kui inimestel on teineteisega nii hea, siis mille põrgu pärast nad verd tahavad valada? Meil kõigil on sel hetkel pea sassis, aga põrgu päralt, see teeb haiget ja kas meil on vaja põletikulisi haavu? Tagumikule antud laks võib olla märgiks, et sa oled või olid õigel teel. Aga on ka võimalus, et tegu on temakese elu halvima seksiga, selja kratsimine ei töötanud ja nüüd püüab ta teha mida iganes, et asja kiirendada ja sind kähku lõpuni viia.

Eelmäng

Valmidus enne sissetorkamist talle igasuguseid asju teha näitab, et sa pole tingimata halvim inimene, kellega linade vahele pugeda. Aga: kui ta kiirustab sind peamise asjaga pihta hakkama, siis kas see tähendab, et sa oled teinud midagi õigesti ja ta tõsiselt üles kütnud? Võis siis mõtleb ta hoopis, et nii saab kiiremini asja kaelast, kui ta su ruttu sisse laseb? Oh isver, kuidas saab küll tekkida nii palju kahtlusi. Sa võid mõelda, et küsid temalt "kas sulle meeldib?" – aga paraku inimesed valetavad, ka seksi ajal.

Aga ära muretse. Kuni ta ei lükka su pead eemale ja ei ütle "Ära näe vaeva, Ken, ma teen seda ise", seni võid eeldada, et su sooritus on 10/10. Ja veel: kes kurat on Ken?

Lähedus pärast vahekorda

Kas ta tahab sinust peale orgasmi kinni hoida ja kaisus lebada? Kas te olete lukustunud õrna embusse, sellal kui hingamine rahuneb, ja mängite õrnalt teineteise juustega, vajutades teineteise nägudele õrni väikseid suudlusi? Või siis nügib ta sind eemale ja kurjustab: "Mul on palav, keri minu pealt maha!" ja asub kulistama voodi kõrval olevat külma teed, et saada sinu maitset suust ära? Kui sinu puhul kehtivad esimesed kaks lauset, siis oled sa ilmselt seksiheeros, aga isegi siis, kui kehtib kolmas, ära heida meelt. Vähemalt olid sina see, kes ta nii kuumaks ajas, et ta nüüd teie vahele õhku vajab. Seda enam, et teie ühine kirg võib põhjustada saatuslikku ülekuumenemist. Jah, kindlasti.

Seikluslikkus ja teise üllatamine

Vana hea "sisse välja sisse välja SISSE" rutiin on küll tore, aga kui sa sellelt rajalt üldse ei hälbi, siis on üsna tõenäoline, et su partner pööritab sõbrannaga veinitades sinu nime nimetades silmi. Kas sa kujutad ette, kui paljudele meestele enda arvates piisab järgnevast: 10 minutit pinnapealset eelmängu, seejärel viis minutit röhkimist ja vingerdamist? Suuremale osale. Kui su partner juba teab, mis tuleb, siis on üsna tõenäoline, et tal ei tule. Isegi, kui sa käid välja vaid uue poosi, seab see sind juba tema silmis kõrgemale ja suurendab tema hinnangut su sooritusele.

Edukamalt skoorivad mehed, kes on asukohateadlikud, oskavad seksida ka väljaspool magamistuba ning algatavadki seda ebatavalistes kohtades. Aga hetk ja koht tuleb õigesti valida. Näiteks kämpingu tualett ei ole see õige koht.

Spontaansus

Kas su teinepool haarab sinust keset päeva kinni ja sosistab "tule siia"? Või hiilib sinu juurde, kui sa duši all oled ja mõmiseb sulle kõrva, et talle kuluks natuke tähelepanu? See on väga harv juhus, kui seksi algatatakse mehega, kes on voodis kehv. Jah, muidugi võib ta olla "parem kui eimiski", aga oled sa näinud tänapäevaseid sekslelusid? Niisiis, kui ta teeb sulle ise ettepanekuid ja nõuab tõsisemat tegelemist, siis on üsna hea šanss, et sa oled üsna tubli tegija. Tunne rõõmu! Ja loodetavasti oled sa ise ka parajasti vastavas tujus. Ah, keda sa siin petad – muidugi on sul selleks tuju.

Kordussooritus