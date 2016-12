Millised on eeldused – näiteks tõestatult hea tervis, puhas karistusregister, isiklik uuem auto jne – , et saada taksojuhiks? Kas ja missuguse koolituse peab töölesoovija läbima?

Ajal, mil sõidujagamisteenused Uber ja Taxify teevad maailmas võidukäiku, on sisuliselt igaühel võimalik – vähemalt, olgem ausad, selle sisulises tähenduses – taksot sõita. Läbid lühikese koolituse, paned äpi tööle ja muudkui sõidad. Aga siiski ei ole kuhugi ära kadunud või kadumas ka traditsioonilised plafoonidega taksoautod ja vuntsidega taksojuhid. Igati soliidne ja mehelik amet. ÕL Mehele tundis huvi: kuidas ja millistel tingimustel on täna võimalik saada PÄRIS taksojuhiks? Ja ka selle vastu: kui palju taksomeetrile tiksunud eurodest tuleb taksofirmale ära anda? Selgus, et süsteem pole just liiga lihtne.

"Kuna Sõbra Takso võtab valdavalt tööle juhte oma autodega, kes juba on või on saamas taksojuhiks, siis erinevate karistusregistrite kontrolli läbib ta juba Tallinna linnavalitsuses endale taksoveoluba, sõidukikaarti ja teenindajakaarti taotledes," selgitab selle taksofirma juhatuse liige Mart Palm. "Hea maine nõue on nende saamise eelduseks. Töölesoovija peab läbima 33-tunnise taksojuhi ametikoolituse ja eksami. Kaks aastat juhistaaži on kohustuslik koolituse läbimiseks."

"Taksojuhi nõudeid reguleerib transpordiseadus," märgib Elektritakso juhatuse esimees Ermo Kontson. "Lisaks soovime meie, et juhi käitumise maneerid, riietus ja hügieen vastaksid meie frantsiisi nõuetele. Hindamine on meie poolt subjektiivne ja inimeste sobivuse järgi otsustab meie kollektiiv. Seadus nõuab, et juhid peavad läbima taksojuhi kutsekoolituse ja taotlema maanteeametist kutsetunnistuse. Seejärel läbib juht ka päris koolituse meie juures."

"Taksojuhiks soovijal peab olema teenindajakaart ja taksoveoluba, milliste väljastamise eelduseks on hea maine," ütleb Tulika Takso juhatuse liige Anne Rebane. "Loomulikult teeme ka kandidaatide taustakontrolli. Tervisetõendit kontrollib ARK (maanteeamet – toim), kui väljastab taksojuhi ametikoolituse tunnistuse. Töölesoovija peab olema läbinud või läbima taksojuhi ametikoolituse ja lisaks sellele firmasisese koolituse, kus räägitakse lahti kõik Tulika Takso kaubamärgi all töötamisega seonduv."

OMA MASIN VÕI FIRMAKAS?

Kas taksojuhid sõidavad taksofirmale kuuluva autoga või isikliku masinaga?

Sõbra Taksos sõidavad Palmi sõnul ainult mõned üksikud autod firma autoga – kas rendilepinguga või palgalise juhina. Valdav enamus ostab frantsiisi.

Elektritakso kaubamärgi all saab Kontsoni sõnul sõita ainult Elektritakso poolt sertifitseeritud autodega, mida pakkuvad koostööpartnerid ja mida haldab Takso OÜ. Oma auto kasutamine pole praegu võimalik.

Rebase teatel moodustavad Tulika Taksos üle poole autopargist firmale kuuluvad autod, mida taksojuhid saavad rentida.

RONT JA KOLEDIK?

Kas ma pääseksin taksot sõitma oma ürgvana, 1995. aasta Volkswagen Caravelle'iga? Aga maailma üheks koledaimaks autoks peetud Fiat Multiplaga, näiteks aastast 2005?

"1995. a Caravelle'iga Sõbra Taksosse kindlasti tööle ei saa," lükkab Palm soovija tagasi. "Vaatame sõiduki üldist sobivust meie autopargiga, mudelit, aastaarvu jne. Nõuded autodele on kehtestatud tegelikult ka Tallinna linnavalitsuse taksoveomääruses, millega on välistatud sõidukikaartide väljastamine alla EURO 5 nõuetele vastavale sõidukile."

Ka Rebane lükkab Caravelle'i tagasi, ent tema välistab ka Fiati.

"Isikliku sõiduautoga saab meiega liituda, kui see vastab meie standardile: valge suurema keskklassi auto, mis on universaalkerega ja ei ole vanem kui kaks aastat," selgitab ta. "Hetkel on aktsepteeritavad Toyota Avensis, Volkswagen Passat, Škoda Superb ja Peugeot 508."

Elektritaksos praegu, nagu öeldud, isikliku Teslaga taksot sõita ei saa.

PALJU PAPPI FIRMALE LÄHEB?

Millised on taksojuhi rahalised kohustused taksofirma ees? Kas tal tuleb tasuda firmale kindel summa kuus või näiteks protsent igalt taksomeetriga läbitud kilomeetrilt, summa igalt sisseastumiselt?

Sõbra Taksos maksab Palmi sõnul taksojuht firmale frantsiisi eest, mille suurus sõltub paljuski juhist, sellest kui tihti ta soovib sõita, tema kogemusest ja autost. Üldjuhul jääb see taksofirma esindaja hinnangul 10-12% piiresse juhi kuu käibest. Ta kiidab sealjuures, et frantsiisitasudelt on firma Tallinna taksoturul üks soodsamaid.

Kontson Elektritaksost ütleb, et taksojuht maksab tasu auto rendi, korrashoiu ja tellimuste edastamise eest. Kõik kokkulepped nende tasude arvutamiseks lepitakse juhtidega kokku individuaalselt ja tasusid korrigeeritakse igakuiselt. "Süsteem on väga keeruline ja me ei saa seda teile lahti rääkida. Tegemist on ärisaladusega," ei taha ta taksojuhtide firmalõivudelt liialt katet kergitada.

Rebane ütleb, et taksojuht tasub Tulikale kindlat frantsiisitasu ja olenevalt tema osutatavatest teenustest võib frantsiisitasu kalendrikuus kõikuda ca 15%.

Ehk siis: üldiselt peaks taksojuht igast teenitud sajast eurost panema katusefirma jaoks kõrvale 10-15.

SMOKINGUGA ROOLI?

Missugused on nõuded taksojuhi välimusele – näiteks kas ta peab kandma lipsu või ei tohi tööpostil olla T-särgis?

"Ikka vaatame juhi üldist välimust ja suhtumist," kinnitab Palm. "Lipsu päris ei nõua aga eeldame korrektset ja viisakat riietust, üleriiete mitte kandmist klientide teenindamisel ja samuti eesti keele valdamist."