Pole saladus, et elukutseline autojuht on selline ametimees, kelle poesabas sageli kohe ära tunneb. Aga millised nad siis on, need meie taksojuhid? Lugupeetud taksojuhtidel palume mitte solvuda, vaid võtta alljärgnevat nagu see mõeldud on: huumoriga.

Vanuselt 50ndates, üks levinumaid Eesti taksojuhi tüüpe. Slaavi temperamendile omaselt temperamentne ja jutukas. Jutt muutub sageli riigikorra, joodikute, seaduste, eeskirjade ja muu võimaliku kirumiseks. Karmidel 1990ndatel taksojuhikarjääri alustanud Sergei leiab, et toona oli taksot sõita ikka märksa parem. "Pätte ja röövleid ikka oli, aga siis oli kord kah majas – kui ikka tont autosse oksendas ja arvet maksta ei tahtnud, siis lasid raadiojaama kaudu "katusega" ühendust võtta. Viie minuti pärast olid poisid bemmiga kohal ja joodikule anti nii, et ..." muljetab ta aktsendiga kuid puhtas eesti keeles.

MIISU

Keskealine naisterahvas, kes löönud eneseotsingutel käega raamatupidaja karjäärile ning hakanud taksojuhiks. Juhib moodsat elektritaksot, suhtleb raadiosaatja kaudu kolleegidega nagu vana kala ja on julgem ning särtsakam kui enamik naisi. Eks see ole omajagu ka poos: kuigi Miisul on küljetaskus gaasiballoon, ta siiski õhtusi vahetusi ei võta ja on ka päeval klientide osas ettevaatlik. Kui klient teeb "külma arve", siis ei lähe Miisu ustele-akendele kopsima, vaid püüab raha kätte saada seaduslikke vahendeid kasutades. Reeglina edutult.

Miisu üks elunäinumaid ja vabamaid versioone vastab palve peale kimada litsimajja: te olete kohal!

ONU HEINO

Prillidega Eesti mees, vaikne ja vagur. Nahkvesti all on triiksärk ja kaelas 1980ndatel valminud lips. Kliendiga suheldes tagasihoidlik, kuid teab, et too on kuningas. Kui reisija vestelda soovib, kraamib Heino välja oma mälestused, näitab ehk isegi vennalaste pilte ja pajatab oma suvilas kasvatatavatest pojengidest.

Roolis on onu Heino veidi kramplik ja äärmuslikumates olukordades kipub signaali tallama. Sinna juurde käib tagasihoidlik kirumine, Eesti mehe stiilis. "No on alles ...," ei leia ta sõnu. "Nahhaal ..."

Heino autokõlaritest kostub Nõmme Raadio.

MART KEVIN

Tudeng, kes teenib majandusõpinguteks raha taksojuhi ametit pidades. Taksopeatuses istudes loeb sülearvutist süllabust või tuubib nutiseadmest eksamimaterjale. Tema takso on kõige rohkem moodsate seadmetega varustatud ning kliendi elu võib see isegi keeruliseks teha, kui juht enne sõitu kaardilt kolme võimalikku marsruuti pakub.

Mart Kevin on rõõmsameelne ja aktiivne ning usub siiralt, et a. majandusõpingute järel saab temast edukas tippjuht ning b. "Elu ja inimesi peab ju tundma õppima. Selleks ma taksot sõidangi, et põnevaid tüüpe kohata".

PETS