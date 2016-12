Nikola One, veoautode Tesla on valmis maailma vallutama! Detsembri alguses esitles Nikola Motor Company Ühendriikides, Salt Lake City peakorteris suure pidulikkusega 1000-hobujõulist vesinikul töötavat veoautot. Ühe paagitäiega suudab veok läbida kuni 1200 -1900 kilomeetrit. Teedele peaksid esimesed vesinikveokid jõudma aastal 2019.

Mis on ühist Teslal ja Nikola (häälda Neek-oh-la) One’il? Mõlema ettevõtte nimi on tuletatud meie aja ühe suurema inseneri ja leiutaja, Nikola Tesla (serbia k. Никола Тесла) järgi. Aga see pole sugugi ainus, mis neid kahte (ameeriklast) ühendab.

Nikola Tesla – kelle järgi on SI-süsteemis nime saanud induktsiooni mõõtühik tesla – töötas selle nimel, et elekter tööstuses laiemalt kasutusele võetaks. Mõlemad ameerika tootjad, Nikola One ja Tesla Motors liiguvad nüüd suunal, mis peaks sisepõlemismootoritest suurema osa ajaloo prügikasti lennutama.

Ameerika Ühendriikide järgmine president võib tõenäoliselt ühes oma tulevastest aastakõnedest hüüda, et Ameerika on suur! Ameerika on andnud maailmale Tesla Motorsi ja Nikola Motor Company, elektriauto ja vesinikveoki. Võimalik, et Nikola One märgib järgmist etappi uudsete energiaallikate kasutuselevõtul.

Kus ja kuidas Nikolat tangitakse, milline on masina tippkiirus ja täislast, millal ja kus need rekad täpsemalt kõigepealt liikuma hakkavad ning mida arvab asjast toimetus, loe Acceleristast.