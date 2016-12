"Kaotasin süütuse ülikooliaegsele tüdruksõbrale ja kui olime lahku läinud, siis sai järgmisest inimesest, kellega magasin, mu meessõber. Kui aus olla, siis mitte niivõrd sellepärast, et ta mulle meeldis, vaid rohkem sellepärast, et tahtsin oma eksist üle saada. Olin nii kaua tüdrukuga koos olnud, et mulle polnud iialgi pähe tulnud, et mehega magades võib takistuseks saada libesti vähesus. Kõik vajab libestit. Suuseksi puhul on vaja sülge. Ka käega töötamine vajab mingit sorti libestust. Lõpuks olin ise ka kuiv (see oli lahkuminekuseks, mida ma küll ootasin) ja nii vajas isegi meie vahekord libestit. Minu jaoks on meeletult erutav, et naised toodavad ise kõiki neid vajalikke mahlu, et asjad saaksid liikuda sujuvalt." Erika (24)

"Olen tüdrukuga käinud vaid ühe korra kõrgkooli ajal. Kui me koos magasime, siis oli see hea...aga selle tegemisel oli nii palju samme, mis tuli läbi käia. Ta oli sillas leludest, niisiis kasutasime kordamööda strap-on'i ja erinevaid vibraatoreid. Aga ta oli ka puhtusehull, mis tähendas, et me pesime mänguasjad teineteise peal kasutamise vahepeal ära (mis tappis tuju). Ma tean, et naised on seda alati nautinud, aga ta tahtis alati nii kaua rääkida, kui olime lõpetanud. Lõpuks hakkasin igatsema seda lihtsust, mis kaasneb heteroseksiga." Sam (25)

3. Naised, sest nad on paremad suudlejad.

"Meeste vs. naistega magamise vahel on palju erinevusi, aga üks asi, mis mind kutiga olles iga kord tabab ning tüdrukut ihaldama paneb, on see, kuidas nad suudlevad. Naised on palju paremad suudlejad. Kõik on aeglane ja pehme ja nad pööravad sellele tähelepanu, kuidas sa kõigele reageerid. Meestel on selline üks-suurus-sobib-kõigile lähenemine. Umbes nii, et viimane naine, kellega ta suudles, ei kurtnud, niisiis peab see olema suurepärane! Pole vaja öeldagi, et naise suudlemine tekitab minus rohkem iha temaga magada kui mehega suudlemine seda teeb." Kayla (27)

4. Mehed, sest nad pööravad rohkem tähelepanu.

"See võib olla minu isiklik teema, aga olen märganud, et kui meestega magan, siis ei suuda nad minult silmi ära saada, aga kui magan naisega, siis olen mina vaatleja. Võib-olla on asi selles, et mehed on visuaalsemad ja võib-olla selles, et üldiselt on naise keha minu jaoks ligitõmbavam. Aga olgu öeldud, et miski ei pane mind ennast kuumemana tundma kui see, et ratsutan mingil mehel ja ta ei suuda mujale vaadata. See on tõesti väga erinev sellest, kui magan naisega ja toimub täielik tähelepanupööre." Erin (26)

5. Naised, sest nad teavad, kuidas oma käsi kasutada.