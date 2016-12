Isesiduvad saapapaelad pole ainus jalatsivaldkonna tulevikutrend – tulevikuteemaks on ka looduse jäljendamine selleks, et toota tugevamaid, vastupidavamaid ja säästlikumaid materjale, vahendab Motherboard.

Läinud kuul tutvustas Adidas New Yorgis peetud sünteetilise bioloogia ja disaini konverentsil toodet nimega Futurecraft Biofabric. Firma kinnitab, et tegu on maailma esimese spordijalatsiga, mis on 100% bioloogiliselt lagunev.

Kuidas on see võimalik? Adidas on teinud koostööd Saksa ettevõttega AMSilk ning arendanud selle bioteraskangast välja uut tüüpi kangakiu. Seda "kasvatavad" bakterid ning see on kujundatud imiteerimaks looduslikku ämblikuniiti – selle tugevuses ja kerguses.

Samas saab jalanõud kergesti ära lõhkuda ja loodusesse tagasi toimetada, kasutades spetsiaalset ensüümi (nii, et sa ei pea kartma, et su tossud vihma käes joostes pudruks muutuvad).

Adidas kavatseb oma Futurecraft Biofabric tossud tuua turule tuleval aastal – piiratud koguses ja seni veel teadmata hinnaga.