Kui sul pole just tsöliaakiat või gluteenitundlikkust, siis pole mingit põhjust gluteeni oma menüüst välja visata. Ka puudub teaduslik tõestus arvamusele, et nii tehes kaotad kaalus. Sisuliselt teeb gluteenist loobumine toitumise lihtsalt kallimaks, võtab menüüdt ära sellised maitsvad asjad nagu leib ja pitsa ning samas ei ole mingit garantiid, et sa kalorite tarbimist nii vähendad. Gluteeniga toite peaks tarvitama mõõdukalt, nagu kõiki ülejäänuidki.

Ehk oled kuulnud, et halba toitumist ei saa maha joosta – see vastab tõele. Teadlased on leidnud, et mis puudutab lühiajalist kaalukaotust, siis on dieet üksinda efektiivsem kui treenimine üksinda. Pikemaajalise kaalukaotuse puhul tuleb kombineerida dieeti, liikumist ja teisi elustiilialaseid muudatusi.

"Kuni see on tervislik, söö niipalju kui tahad."

Portsude suurus tõesti loeb. Ka tervislikke rasvu üle tarbides võid kaalus hoopiski juurde võtta. Portsu suurust tuleb jälgida ka avokaadosid, oliive ja pähkleid süües.

"Sohipäevad hoiavad ainevahetust töös."

Sohipäevadel tarbitavad lisakalorid salvestuvad tõenäoliselt keharasvana. Parim viis hoida oma ainevahetust töös ja samas rasva kaotada on selline: ära söö pühapäeval tervet pitsat ära, vaid söö iga päev natuke süsivesikuid; tee paar korda nädalas jõutrenni, maga piisavalt ja söö oma kalorivajadusele kohaselt – ja nii iga päev terve nädala jooksul.

"Dieet ja trenn on ainsad asjad, mille üle muretseda."

Kaalukaotuspüüetes mängivad väga suurt rolli ka uni, stress ja keskkond. Kaalu ja une vahel on vääramatu seos: mida vähem magad, seda rohkem kaalud. Stress on samamoodi oluline faktor, mida arvestada, eriti kui rahunemisstrateegiana kasutatakse toitu või alkoholi. Krooniline stress mõjutab isu reguleerivaid hormoone ja ühtlasi ka hormoone, mis reguleerivad su keha kalorite põletamise omadusi.

Tähelepanu tasub pöörata ka keskkonnale. Kui sul on köögiletil ebatervislik toit nagu limonaad ja koogid, siis ütleb teadus selle kohta, et sa kaalud 10 kilo rohkem kui inimesed, kellel sellist kraami käeulatuses pole.

"Viska rämpstoit menüüst täiesti välja."

Sa ei pea lõpetama täielikult friikate või jäätise (või misiganes sinu armastatud "halva" toidu) tarbimist. Inimkehas on ruumi ka rasvase, suhkruse ja soolase toidu jaoks, isegi alkoholi jaoks. Asi seisneb selles, mida tarvitad sa suuremal osal ajast. Lisaks võib liiga range dieet anda tagasilöögi, tekitades kaotusvalu ja orgiaid.