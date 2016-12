Euro NCAP 2016. aasta viimase turvatesti tulemused on teada. Hinde said kuus uudismudelit, millest kolm pälvisid maksimumpunktid kohe esimeses voorus, üks mudel koos lisavarustusega ning kaks kukkusid läbi ka teises voorus, küündides koos lisavarustusega vaid nelja tärnini. Lisatud on kõikide 2016. aastal testitud uudismudelite turvalisuse hinded.

Krossoverid Audi Q2 ja Ford Edge, sedaan Hyundai Ioniq, väikeauto Suzuki Ignis ning SsangYong linnamaasturid Tivoli ja XLV läbisid sügisel Euro NCAP ranged turvatestid ning said ametlikud tärnid külge novembri lõpus.

Testitud autodest kolm: Ford Edge, Audi Q2 ja Hyundai Ioniq tunnistati maksimumi ehk viie tärni vääriliseks juba standardvarustuses olevana. Baasvarustuses Suzuki Ignis sai turvalisuse eest esialgu vaid kolm tärni, lisavarustuses olev turva- ja juhiabisüsteemide pakett tõstis lõpptulemuse siiski viie tärnini.

Kahel Ssangyongi mudelil nii hästi ei läinud: baasvarustuses Ssangyong Tivoli ja Tivoli XLV said turvalisuse eest hindeks ainult kolm tärni, koos lisavarustusena saada olevate turva- ja juhiabisüsteemidega kokkuvõttes jäi lõpptulemuseks ikkagi vaid neli tärni.

