Iga mees peaks suutma päästa iseenda elu," märgib Art of Manliness, toetudes ühele 90 aastat vanale raamatule.

1926. aastal kirjutas jõumees ja kehakultuuri entusiast Earle Liederman raamatu "Endurance" ("Vastupidavus"). Selles märkis ta, et iga mees peaks olema sellises füüsilises vormis, et ta suudaks hädaolukorras päästa iseenda elu. Ta tõi välja viis vormisoleku kriteeriumit, mis näitavad, kas mees on selleks suuteline. Ükski neist ei eelda, et sa peaksid suutma suruda rinnalt 250 kilo või omama kuuspakikõhtu. Kui sa tahad endale trennieesmärki, siis peaks need Liedermani viis kriteeriumit olema hea koht alustamiseks.

"Iga mees peaks suutma päästa iseenda elu," kirjutas autor. "Ta peaks suutma ujuda piisavalt kaugele, joosta kiiresti ja piisavalt pikalt, et päästa hädaolukorras ja vajadusel oma elu. Ta peaks suutma tõmmata mõistliku arvu kordi lõuga, samamoodi kõverdada käsi rööbaspuul ning ta peaks suutma hüpata mõistlikule kõrgusele ja kaugusele."