Paari nädala pärast oleme täis jõulumeeleolu. Tegelikult on paljud kindlasti ka lihtsalt natuke täis. Kuid detsembri tihe napsutamisgraafik võib põhjustada meile hommikusi tuumapohmelle, mis meenutavad kehale, et mulliveini, õlut, viskit, rummi ja viina ilmselt siiski ei maksa segamini tarvitada.

Viin, tekiila ja sake on pohmelli vältimiseks soovituslikud, kuid äärmiselt oluline on mitte segada neid pehmendajatega, eriti selliste limonaadidega nagu Pepsi ja Coca, sest suhkrud muudavad alkoholi hommikust efekti intensiivsemaks.

Puuviljamahl on segamiseks parem. Või siis lähed kõva mehe teed ja kulistad oma mürke puhtalt.

Valge vein ka üsna hea pakkumine, kuigi talvistel pidudel on see vähem levinud kui punane vein – mis on mitte just üllatav kindel ei-ei.

Kahjuks tasuks vältida ka šampust. See teeb sind kiiremini purju, kuna imendub mullides oleva süsinikdioksiidi tõttu kiiremini vereringesse. Lisaks on asja tulemuseks karmim pohmell.