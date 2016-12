Šotimaal elav 44-aastane Mohammed Abad sai tänu talle paigaldatud 70 000 naela (u 83 000 eurot) maksvale bioonilisele peenisele lõpuks oma süütusest lahti, kirjutab Daily Mail. 20-sentimeetrine kunstriist on toonud talle ohtralt naiste tähelepanu, kuid mees tunnistab, et pikkade töövahetuste tõttu on ta seksiks "liiga väsinud". Abad kaotas oma päris peenise poisina liiklusõnnetuses. Mõni aeg tagasi paigaldati talle biooniline peenis, mis täidetakse kõhus asuvast reservuaarist vedelikuga, kui mees vajutab munanditel olevat nuppu. 35-aastane seksitöötaja Charlotte Rose aitas Abadi läinud kevadel 160-naelase (190 EUR) tunnitasu eest kenasti ka süütusest lahti. Pärast seda on mees saanud seksipakkumisi 50 naiselt. "Saan netis palju sõnumeid naistelt, kes küsivad, kas seksiksin nendega," ütles Abad Star on Sunday'le. "Nad on kuulnud mu bioonilisest peenisest ja tahavad seda proovida. Nad kõik on väga huvitatud ja arvavad, et suudan tundide kaupa armatseda."

Kuid hoolimata suurest huvist pole Edinburghis elav mees oma seadet pärast preili Rose'iga hullamist aktiveerinud. Põhjus: Abad ütleb, et on pärast 14-tunniseid töövahetusi "lihtsalt seksi jaoks liiga väsinud".

Tipparstidel kulus ülikalli bioonilise peenise tegemiseks 121 operatsiooni, kuid hoolimata kõigest ei saa Abad loomulikul teel lapsi: juulis nurjus operatsioon, mis andnuks talle sperma eritamise võime. Peenis tehti muide mehe enda käsivarrelt võetud närvidest ja nahast. Kuigi seksi-isu pole hr Abadil suurem asi, on ta väga huvitatud abiellumisest. Mehe vanemad püüavad leida talle sobivat kaaslannat, et ta saaks tolle juba tuleval aastal altari ette viia. Pole põhjust, miks tulevase abikaasa leidmine ei peaks õnnestuma, sest Abad on ise öelnud, et teda ei huvita, kas naine on "pikk, lühike, peenike või paks". Mis puutub Mohammed Abadi bioonilisse peenisesse, siis viitab ülalkirjeldatu, et tegu on hüdraulilise süsteemiga. IFLScience aga on toonud välja, et teadlased töötavad juba peenema süsteemi kallal. Proteesi tegemiseks kasutatakse nikkeltitaani nimelist kujumäluga metalli. Kui mees vajutab puldil nuppu, siis aktiveeritakse küttekeha ja kahe minuti jooksul omandab muidu lõdvas olekus protees maagilise temperatuuri abil algse kuju – andes mehele erektsiooni.